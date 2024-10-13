شكرا لقرائتكم خبر عن علماء موريتانيا: مسابقة الملك سلمان للقرآن والسنة مبادرة كريمة ونقطة إشعاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد فضيلة الشيخ ولد صالح الهاشمي الأمين العام لهيئة علماء موريتانيا، على أن إقامة مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن والسنة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تمثل نقطة إشعاع في غرب القارة الإفريقية وشرف كبير.

وأكد فضيلة الشيخ على الصلة الروحية التي تربط الشعب الموريتاني ببلاد الحرمين الشريفين، التي تمثل الرأس في جسد العالم الإسلامي، مثمنًا جهودها المباركة ومبادراتها الكريمة الرامية إلى خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بكتاب الله وسنة نبيه. تقدير كبير للقيادة وأكد الشيخ "ولد صالح" على تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، على مبادرته الطيبة التي خص بها الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي ترسخت عميقًا في الضمير الجمعي لشعبها.

وأشار إلى أهمية هذه المسابقة كونها مبادرة كريمة من قيادة أرض مباركة، يتوق الموريتانيون إلى لقاء علمائها والتعلم منهم والاقتداء بمنهجهم الإسلامي الصحيح النقي.

وتنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مسابقة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن والسنة لدول غرب إفريقيا في العاصمة نواكشوط، بمشاركة كبيرة من 16 دولة و136 متسابقًا، يتنافسون على جوائزها القيمة على مدى ثلاثة أيام من التصفيات النهائية.