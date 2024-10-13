شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يختتم معرض "وطن بلا مخالف" بمدينة سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم حرس الحدود في منطقة الجوف المعرض التوعوي "وطن بلا مخالف"، لاستعرض جهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية لضبط مخالفي نظام أمن الحدود، والعقوبات المترتبة على من يسهل دخولهم أو نقلهم داخل المملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، وذلك في مجمع سيتيز بمدينة سكاكا.

ودعا حرس الحدود جميع المواطنين والمقيمين إلى تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر أرقام الطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

