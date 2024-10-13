قصف حوثي يصيب سيدة يمنية في مقبنة

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يزيد بن سلمان - شبوة - إصابة إمراة بجروح بالغة إثر قصف مدفعي للحوثيين على مقبنة غرب تعز

أصيبت إمراة بجروح بالغة إثر قصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على عزلة البراشا بمديرية مقبنة غرب تعز.

وقالت مصادر طبية، أن المواطنة منال سالم سعيد حربي، البالغة من العمر 30 عاماً، أصيبت بجروح متفرقة في جسدها، وتعرضت لإصابات بالغة، إثر استهداف المليشيات الحوثية الإرهابية لعزلة البراشا بمديرية مقبنة.

وأكدت المصادر، أنه تم إسعاف المواطنة المصابة إلى مستشفى حيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاجات اللازمة.

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية قصف واستهداف المناطق السكنية في تعز والحديدة بالساحل الغربي، مخلفة آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء معظمهم من النساء والأطفال.