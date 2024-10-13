شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيل الديمقراطى": مشروعات قطاع النقل تساهم فى تشحيع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مصر تؤكد أننا أمام مرحلة تاريخية تمثل تحولا نوعيا في جميع قطاعات التنمية، حيث تتضافر الجهود لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وآخرها افتتاح محطة قطارات صعيد مصرالمعروفة بمحطة قطارات بشتيل.

وأشار هجرس إلى أن مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس السيسي تتجلى بوضوح في مشاريع كبرى مثل محطة قطارات بشتيل الجديدة، والتي تعد رمزا ودلالة واضحة عن مدى التطوير في البنية التحتية، لافتا إلى أن المحطة ليست مجرد إضافة جديدة لشبكة النقل، بل هي تعبير عن رؤية شاملة تهدف إلى ربط المدن وتسهيل حركة المواطنين، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويجعل الحياة اليومية أكثر راحة وسلاسة، مؤكدا أن الإنجازات التي تحققت في عهد السيسي تشمل تطوير وسائل النقل والمواصلات، وتحسين الخدمات العامة، وبناء مشروعات ضخمة في مجالات الإسكان والطاقة والصحة.

وأوضح هجرس أن محطة بشتيل الجديدة تعتبر واحدة من أكبر المحطات في المنطقة، وقد تم تصميمها لتكون نقطة انطلاق رئيسية تربط بين مختلف الشبكات السككية، كما ستساهم هذه المحطة بشكل كبير في تخفيف الازدحام المروري والتكدس الذي يعاني منه ميدان رمسيس، حيث يتزايد الضغط بسبب الكثافة السكانية العالية، كما ستعمل المحطة على تسهيل حركة النقل بين القاهرة والمدن الأخرى، مما سيؤدي إلى تقليل زمن الرحلات وتحسين تجربة الركاب بشكل عام.

ولفت هجرس إلى أن محطة بشتيل لا تقتصر فوائدها على تحسين وسائل النقل فقط، بل ستؤدي أيضًا إلى خلق فرص عمل جديدة، من المتوقع أن توفر المحطة حوالي 7500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس التأثير الإيجابي للمشروع على الاقتصاد المحلي.

وأكد أن هذه الفرص ستزيد من مستويات الاستثمار في المنطقة المحيطة، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.