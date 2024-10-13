شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 42227 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 373 على التوالي إلى 42227 شهيدًا، ونحو 98464 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 52 فلسطينيًا وإصابة 128بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يُنتشلوا لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

