اخبار السعوديه

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 42227 شهيدًا

0 نشر
واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 42227 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 373 على التوالي إلى 42227 شهيدًا، ونحو 98464 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 52 فلسطينيًا وإصابة 128بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يُنتشلوا لعدم توفر الإمكانات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا