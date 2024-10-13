شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. إحباط 3 عمليات لتهريب مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 325 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وأحبطت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان تهريب 203 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وجرى تسليمها إلى جهة الاختصاص.

إحباط تهريب الحشيش المخدر

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب 6,8 كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص.



الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.