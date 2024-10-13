شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الشيوخ: افتتاح محطة قطارات الصعيد قيمة مضافة للاقتصادى القومى والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، وعدد من خطوط السكك الحديدية ومحاور النقل والطرق، ومحطات مثل المترو والمونوريل، قائلًا: إن هذه المشروعات ستنعكس بالإيجاب على الخدمة المُقدمة للجمهور، حيث تقدم مميزات جديدة من ناحية اختصار الوقت، وكذلك قلة التكلفة المُستهلكة في الرحلة الواحدة.

وأوضح أن محطة قطارات الصعيد تعتبر نقلة نوعية في منظومة السكك الحديدية، وتأتي استكمالا لتطوير المنظومة، حيث تسع أكبرعدد من الركاب مقارنة بمحطة رمسيس.

وقال إن محطة قطارات بشتيل، قيمة مضافة للاقتصاد القومي، حيث تم إنشاء المحطة بطابع فرعوني وتضمنت محال لبيع الأنتيكات، وأخرى للملابس والمطاعم والكافيهات والبراندات، وكل هذا يمثل جانب استثماري هام، سيتبعه توفير فرص عمل كثيرة، وفتح أبواب رزق بشكل منظم.

كما أشار إلى أن المحطة تعادل 3 أضعاف محطة رمسيس، إذ تقع على مساحة 57 فدانا، وتسع لـ250 ألف راكب يوميا، وساهمت في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجرى إنشائها على الطراز الفرعوني وبها مسلات فرعونية، كما أن المحطة تعمل إلكترونيا من بوابات وشاشات إرشادية وماكينات قطع تذاكر و«واي فاي» وتكييف بجميع الأدوار ونظام إطفاء وإنذار للحريق ذاتي.



يذكر أن محطة قطارات صعيد مصر، هى محطة «تبادلية بين الركاب والبضائع وتربط القاهرة بـ محافظة أسوان، وتبلغ طاقتها الاستيعابية للركاب 250 ألف راكب يوميًا، بما يُسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة بينها، هذا بالإضافة إلى أن مبنى المحطة يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية بما يضمن طاقة اقتصادية جديدة وفرص عمل مضمونة بالمئات لأبناء الصعيد، وتساهم في دعم خطة الدولة بالسير على طريق التنمية.