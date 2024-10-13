شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اتفاقية تعاون بين المملكة وقطر في المجال الإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية القطرية

إقامة البرامج التدريبية

الدمام - شريف احمد - استقبل الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة اليوم، وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري.جاء هذا بحضور الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الشقيقة.وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها خاصة تطوير التعاون الإعلامي المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.من جهة أخرى وبحضور وزير الإعلام ورئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وقع رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف علي بن عبدالله الزيد، ومدير عام وكالة الأنباء القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، الإطار التنفيذي لاتفاقية التعاون والتبادل الإخباري بين وكالتي أنباء (واس) و(قنا).وتهدف الاتفاقية إلى إقامة البرامج التدريبية في مجالي التحرير والتصوير، بالإضافة إلى استخدامات التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإخباري.بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة، وتبادل الزيارات، وإعداد المحتوى الإخباري والمصور عن المنجزات والأحداث والمناسبات الوطنية في البلدين الشقيقين.