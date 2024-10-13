الخليج اليوم .. البحرية السعودية تشارك في التمرين البحري الجوي " ميدوزا"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شاركت القوات البحرية السعودية في التمرين البحري الجوي المختلط "ميدوزا 13" المقام في جمهورية اليونان، بمشاركة قوات من مصر، وفرنسا، وقبرص، الذي يشهد تنفيذ عمليات عسكرية، وعمليات معلومات، وهجوم برمائي، وإجلاء للمدنيين.

ووصلت إلى اليونان وحدات القوات البحرية المشاركة في التمرين، ممثلة في سفن جلالة الملك وقوات من مشاة البحرية ووحدات من الأمن البحرية الخاصة، وطيران القوات البحرية.

ويبني التمرين التحالفات والتعاون الأمني المشترك لتعزيز أمن البيئة البحرية، وإدارة وتنفيذ المهام القتالية المشتركة باستخدام الأسلحة الحديثة، والتنسيق بين الوحدات لمواجهة التهديدات البحرية غير التقليدية.