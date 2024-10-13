السعودية | الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة، بحضور معالي مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، ورؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة، وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

وأحالت الهيئة العامة خلال اجتماعها عددًا من تقارير الأداء السنوية للجهات والأجهزة الحكومية، وعددًا من مشاريع الأنظمة، ومذكرات تفاهم وتعاون في مختلف المجالات، تمهيدًا لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الهيئة العامة بحسب نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تُكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.

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