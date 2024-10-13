شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنات كريات شمونة ومرغليوت شمالى إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جبهة الاحتلال الداخلية إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومرجليوت شمالي إسرائيل.

وقبل ذلك، قالت الجبهة الداخلية إن صفارات الإنذار دوت في مسغاف عام شمال إسرائيل.

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن حزب الله يعلن استهداف شمال إسرائيل بـ 7 عمليات منذ صباح السبت.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.