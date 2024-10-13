ماكرون أكد لميقاتي ضرورة وقف إطلاق النار بلبنان ودعا بزشكيان لدعم التهدئة

أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى دعم تهدئة شاملة في الشرق الأوسط.

كما كشفت أن ماكرون شدد في حديث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان تجيب ميقاتي على "ضرورة وقف إطلاق النار في لبنان دون تأخير".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.