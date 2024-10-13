الإسعاف الإسرائيلي: ارتفاع عدد مصابي انفجار المسيرة في بنيامينا إلى 39

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن "ارتفاع عدد مصابي انفجار المسيرة في بنيامينا إلى 39".
وشن حزب الله هجومًا عبر مسيّرات استهدف قاعدة للجيش الإسرائيلي في بنيامينا في جنوب حيفا ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى وسقوط قتلى.
بدورها أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "هجوم بنيامينا (في حيفا) وقع بمسيرة أطلقها حزب الله وهو الأكثر دموية منذ بدء الحرب".
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "منظومات الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة".
وسبق الهجوم على حيفا هجوما مزدوجا بالمسيرات والصواريخ استهدف أهدافًا إسرائيلية في الشمال وفق الإعلام الإسرائيلي.
ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.
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