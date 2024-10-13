أفاد مصدر قيادي في حزب الله قناة الجزيرة، بأن "عملية بنيامينا نفذت بسرب من المسيرات الانقضاضية". وقال: "إمكانات المقاومة لا تزال قوية وقادرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي"، مؤكدا "أننا هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية معسكرا تابعا للواء غولاني في بنيامينا" في جنوب حيفا.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: هاجمنا بسرب من المسيرات الانقضاضية معسكرا تابعا للواء غولاني في بنيامينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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