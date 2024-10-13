يسرائيل هيوم: منظومات الدفاع الجوي تعترض جسما كان في طريقه إلى خليج إيلات جنوبي إسرائيل

اشارت "يسرائيل هيوم" الى ان منظومات الدفاع الجوي الاسرائيلي اعترضت جسما كان في طريقه إلى خليج إيلات جنوبي إسرائيل. وفي وقت لاحق، اعلن الجيش الإسرائيلي باننا رصدنا هدفا جويا مشبوها في طريقه من البحر الأحمر باتجاه إسرائيل وجرى اعتراضه.

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