الرئاسة الفرنسية: ماكرون دعا خلال اتصال مع بري حزب الله إلى أن يوقف فوراً قصف إسرائيل

حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت حزب الله على أن "يوقف فورا" قصف إسرائيل، مؤكدا أنه يجب "التوصل فورا" إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

واعتبر الرئيس الفرنسي خلال اتصال هاتفي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بانه "يجب التوصل فورا إلى وقف لإطلاق النار في لبنان"، داعيا حزب الله إلى أن "يوقف فورا" هجماته على إسرائيل.

واعرب ماكرون أيضا عن "قلقه الكبير حيال تكثيف الضربات الاسرائيلية في لبنان وتداعياتها المأسوية على السكان المدنيين"، بحسب الاليزيه.

وخلال اتصاله ببري، دعا ماكرون اللبنانيين الى "توحيد صفوفهم من اجل وحدة البلاد واستقرارها"، داعيا جميع الاطراف الى "أن يواجهوا معا هذه المحنة الجديدة عبر تأييد برنامج سياسي جامع يستند الى انتخاب رئيس يضمن الوحدة الوطنية".

واكدت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستواصل جهودها لتعبئة المجتمع الدولي في إطار المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته والذي سينظم في باريس في 24 تشرين الاول.

وجدد ماكرون تأكيد "التزام فرنسا في إطار اليونيفيل، وكرر استياءه من الاستهدافات غير المبررة للجنود الأمميين أخيرا".