المقاومة الإسلامية في ⁧‫العراق‬⁩: هاجمنا بطائرات مسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل

اعلنت المقاومة الإسلامية في ⁧‫العراق‬⁩ في بيان، بانها هاجمت بطائرات مسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل. ولفتت الى استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

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