شكرا لمتابعة خبر عن مشهد ساحر لمجموعة من الإبل تحت زخات المطر في الطائف .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشعل مقطع فيديو لمجموعة من الإبل مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعد ظهورها تحت زخات المطر في مشهد اعتبروه المدونين وصفًا دقيقًا لآيات من القرآن الكريم حول الإبل والسماء والجبال والأرض.

والتقطت عدسات المصور، والذي يُدعى ممدوح، قطيع الإبل في موقع بري مفتوح في الطائف يظهر خلفه جبل، وتهطل الأمطار من السماء بغزارة لتتجمع على شكل بركة على الأرض المستوية.

وحظى الفيديو بردود فعل إيجابية، إذ تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، تفاعل المدونون السعوديون على المقطع بشكل كبير، وجاءت التعليقات كالتالي: “أعجب من جمال اللقطة، عظمة خالق هذه الأشياء التي ظهرت في المقطع” ، “جميع عناصر البيئة المحيطة ساعدت في التقاط تصوير ولا أروع” ، “ثلاث آيات في مشهد واحد: الجبال المنصوبة! والجمال المخلوقة! ومياه الغيث المصبوبة!”.