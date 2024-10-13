شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين تحويل مقر "الأونروا" في القدس المحتلة إلى بؤرة استيطانية والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام