أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "هناك عدد من القتلى في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي جراء انفجار طائرة بدون طيار جنوب حيفا".
وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى "إرسال مروحيات إلى الموقع المستهدف بالمسيرة في بنيامينا لإخلاء المصابين، وهناك 50 سيارة إسعاف تصل إلى مكان الحدث جنوب حيفا".
وأكد الإسعاف الإسرائيلي، "أننا تعاملنا مع 22 إصابة من بينها 3 حرجة و5 خطرة و14 متوسطة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: قتلى في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي جراء انفجار المسيّرة جنوبي حيفا والإسعاف تعامل مع 22 إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.