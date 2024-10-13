إعلام إسرائيلي: قتلى في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي جراء انفجار المسيّرة جنوبي حيفا والإسعاف تعامل مع 22 إصابة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "هناك عدد من القتلى في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي جراء انفجار طائرة بدون طيار جنوب حيفا".

وأشارت صحيفة يسرائيل هيوم إلى "إرسال مروحيات إلى الموقع المستهدف بالمسيرة في بنيامينا لإخلاء المصابين، وهناك 50 سيارة إسعاف تصل إلى مكان الحدث جنوب حيفا".

وأكد الإسعاف الإسرائيلي، "أننا تعاملنا مع 22 إصابة من بينها 3 حرجة و5 خطرة و14 متوسطة".