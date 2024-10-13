ميقاتي وصل الى الاردن ويلتقي مع الملك عبدالله الثاني غدا

وصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الاردن في زيارة رسمية حيث سيستقبله ملك الاردن عبدالله الثاني غدا. كما يعقد سلسلة اجتماعات رسمية. وكان في استقبال ميقاتي في "مطار الملكة علياء الدولي" في عمان نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والقائم باعمال سفارة لبنان في الاردن السفير يوسف اميل رجي.

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