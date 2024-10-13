مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12069.21 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 74.99 نقطة ليقفل عند مستوى 12069.21 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 690 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 189 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، والتطويرية الغذائية، وباتك، ورعاية، وأميانتيت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والماجد للعود، وأنعام القابضة، والعمران، وسدكو كابيتال ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 9.52% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وباتك، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الماجد للعود، و أكوا باور، ومعادن، والراجحي، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 600.43 نقطة ليقفل عند مستوى 25123.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 57 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

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