شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة نجحت فى تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بالإسكان الميسر والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن العاصمة الإدارية واحدة من ضمن مدن الجيل الرابع ، موضحا أنه من المتوقع حضور أكثر من 20 ألف مشارك خلال فعاليات استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن القاهرة تتميز بثراء التجارب العالمية التى يتبناها " الهابيتات " ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية فى الإسكان الميسر والاجتماعى، وتحسين جودة الحياة لـ 300 ألف أسرة

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.