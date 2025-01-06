شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: ترامب "القوي" سيجبر روسيا على إجراء محادثات السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاؤله بقدرة الرئيس الأمريكي الجديد "القوي" دونالد ترامب على إرغام روسيا على الدخول في محادثات سلام، وإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي لقاء استمر 3 ساعات مع مقدم البودكاست الأمريكي ليكس فريدمان، قال زيلينسكي إن دور الرئيس الجمهوري المنتخب أساسي لضمان أمن أوكرانيا، وفتح الطريق أمام التفاوض على تسوية تدعمها أيضًا الدول الأوروبية.

وقال زيلينسكي وفق الترجمة المنشورة للمقابلة التي أجريت في كييف: "ترامب وأنا سنتوصل إلى اتفاق، وسنقدم مع أوروبا ضمانات أمنية قوية، وبعد ذلك يمكننا التحدث مع الروس".

وأضاف: "نحن وترامب نبادر أولًا، وأوروبا ستدعم موقف أوكرانيا".

ترامب يسخر من زيلينسكي

على الرغم من أن ترامب طالما سخر من زيلينسكي إلى درجة وصفه بـ "البائع"، فإن الرئيس المنتخب أثار الدهشة في واشنطن بتجنبه انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما عدا في مرات نادرة، بل والإشادة به أحيانًا.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحقيق السلام في أوكرانيا بشكل سريع دون أن يتطرق إلى كيفية فعل ذلك.



كما انتقد بشدة المساعدات العسكرية الهائلة التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا في ظل إدارة جو بايدن، مثيرًا الشكوك بشأن مواصلة الولايات المتحدة انخراطها في حلف شمال الاطلسي "الناتو".

ومع ذلك، أثنى زيلينسكي على ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، لافتًا إلى أن الرئيس المنتخب يملك ما يكفي من النفوذ على الأقل لتجميد الغزو الروسي.

الضغط على بوتين

قال زيلينسكي "أعتقد أن الرئيس ترامب لا يملك الإرادة فحسب، بل لديه كل الإمكانيات، وهي ليست مجرد كلام، أنا أعتمد عليه حقًا، وأعتقد أن شعبنا يعتمد عليه، لذلك لديه ما يكفي من القوة للضغط على بوتين".



أضاف الرئيس الأوكراني أن القادة الأوروبيين ينتظرون جميعًا معرفة ما يريده ترامب.

وتابع: "عندما أتحدث عن شيء ما مع دونالد ترامب، سواء عندما نلتقي شخصيًا أو نجري فقط مكالمة هاتفية، يسأل جميع القادة الأوروبيين دائمًا: "كيف كان الأمر؟ هذا يظهر نفوذ دونالد ترامب، ولم يسبق أن حدث مثله مع رئيس أمريكي آخر".

وأردف: "هذا يمنحك الثقة أيضا بأنه قادر على وقف هذه الحرب".