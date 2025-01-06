شكرا لقرائتكم خبر عن تحول مفاجئ.. إيلون ماسك ينقلب على صديق ترامب في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

حزب إصلاح المملكة المتحدة

هجوم إيلون ماسك على حزب الإصلاح في بريطانيا

الدمام - شريف احمد - انقلب إيلون ماسك على زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة، نايجل فاراج، الشعبوي اليميني وصديق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والذي دعمه سابقًا.وقال ماسك، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأحد، إن "فاراج لا يملك المؤهلات اللازمة".وأضاف: الحزب "يحتاج إلى زعيم جديد"، فيما يعد هذا تحول مفاجئ من جانب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.وعلى النقيض قال "ماسك" قبل أيام فقط، إن حزب إصلاح المملكة المتحدة التي يتزعمه فاراج هو "فقط" القادر على "إنقاذ" بريطانيا.وطالب "ماسك" بإجراء انتخابات جديدة في البلاد، وكان ماسك وفاراج قد التقيا مؤخرًا في منتجع مار إيه لاجو الذي يملكه ترامب.

وتحدث فاراج عن تبرع محتمل من جانب ماسك لحزبه، ولم يوضح ماسك، وهو مستشار هام لترامب، سبب تغيير موقفه.

لكن منشوره جاء بعد ساعات من نأي فاراج بنفسه عن بعض هجمات ماسك الأكثر استفزازًا على سياسيين بريطانيين.