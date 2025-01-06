شكرا لقرائتكم خبر عن سول.. الرئيس يول تجاهل تحفظات 3 وزراء قبل إعلان الأحكام العرفية والان نبدء بالتفاصيل

تداعيات قرار فرض الأحكام العرفية

آثار مدمّرة على الاقتصاد

إطلاق النار على أبواب البرلمان

الدمام - شريف احمد - تجاهل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تحفّظ 3 وزراء كبار قبل محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في بداية ديسمبر الماضي، وفق تقرير صادر عن النيابة العامة.وكشفت وثيقة اتهام وزير الدفاع عند وقوع الأحداث، والذي يُعد من المحرّضين على فرض الأحكام العرفية، عن أن رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والمالية أبدوا تحفظات ليل الثالث من ديسمبر، قبل إصدار يون الإعلان بشأن هذه الخطوة.أحدث يون الذي كان مدعيًا عامًا في السابق، صدمة في كوريا الجنوبية بإعلانه الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده.لكن النواب أحبطوا محاولته بعد ساعات، إذ أرغموه على التراجع عن قراراته.وفي اجتماع مسبق دعا إليه يون سوك يول، أعرب رئيس الوزراء ووزيرا الخارجية والمالية عن قلقهم إزاء تداعيات مثل هذا القرار.وفي ذلك الوقت، قال رئيس الحكومة هان دوك سو، إنّ "الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة، وأخشى تراجع مصداقيتنا على الساحة الدولية".وشغل هان منصب الرئيس المؤقت بعدما عزلت الجمعية الوطنية يون في 14 ديسمبر، ولكنّه عُزل بدوره من هذا المنصب في 27 ديسمبر، لاتهامه بعرقلة الإجراءات ضد يون سوك يول.قال وزير الخارجية شو تاي يو إن الأحكام العرفية "ستدمّر نجاحات كوريا الجنوبية التي تحققت خلال آخر 70 عامًا".كذلك، أعرب وزير المالية شوا سانغ موك الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس المؤقت، أن هذا الإجراء ستكون له "آثار مدمّرة على الاقتصاد ومصداقية البلاد".ووفق تقرير النيابة العامة، رد يون سوك يول مؤكدا أنه "لن تكون هناك عودة إلى الوراء".وقال إنّ المعارضة التي تتمتّع بالأغلبية في البرلمان، من شأنها أن تقود البلاد إلى الخراب.وفي خطاب إعلان الأحكام العرفية، أكد يون أنّه يريد "القضاء على العناصر المعادية للدولة".توضح نسخة مختصرة من هذا التقرير في ديسمبر، أن يون أذِن للجيش بإطلاق النار لفتح أبواب البرلمان في المساء الذي شهد محاولة تطبيق الأحكام العرفية.وأكد يون كاب كون محامي الرئيس المعزول لفرانس برس، أنّه "لا يوجد دليل على محاولة تمرّد، في وقت يخضع يون سوك يول لتحقيق بهذا الشأن".وأُوقف يون عن العمل، في انتظار أن تبت المحكمة الدستورية بشأن إقالته بحلول منتصف يونيو.