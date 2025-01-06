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موسكو: أوكرانيا فقدت السيطرة على أكبر مستودع لليثيوم

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤول روسي إن الجانب الأوكراني فقد السيطرة على أكبر رواسب الليثيوم في الجزء الغربي من دونيتسك.
وقال فلاديمير روجوف، رئيس الغرفة العامة للجنة الروسية المعنية بقضايا السيادة، "لقد فقد نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بالفعل السيطرة على أكبر مستودع للليثيوم في شيفتشينكو".

رواسب الليثيوم في دونيتسك

وأشار روجوف إلى أنه بالإضافة إلى الليثيوم، تحتوي هذه الرواسب على الكثير من الموارد الطبيعية القيمة الأخرى، بما في ذلك النيوبيوم والبريليوم والتنتالوم.
وبين روجوف قائلًا: "إن رواسب الليثيوم في شيفتشينكو لا تقدر بثمن من وجهة نظر أهميتها الاستراتيجية، فهي تشغل نحو 40 هكتارا".

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح أن هذا المستودع كان تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يتحرك تدريجيًا نحو الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.
ولفت إلى أن العدو لن يتمكن من تنفيذ أي تنمية هناك في بوكروفسك وكوراخوفو وفيليكايا نوفوسيلكا، لكنها ستظل تخدم اقتصاد بلدنا.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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