شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: أوكرانيا فقدت السيطرة على أكبر مستودع لليثيوم والان نبدء بالتفاصيل

رواسب الليثيوم في دونيتسك

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول روسي إن الجانب الأوكراني فقد السيطرة على أكبر رواسب الليثيوم في الجزء الغربي من دونيتسك.وقال فلاديمير روجوف، رئيس الغرفة العامة للجنة الروسية المعنية بقضايا السيادة، "لقد فقد نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي بالفعل السيطرة على أكبر مستودع للليثيوم في شيفتشينكو".وأشار روجوف إلى أنه بالإضافة إلى الليثيوم، تحتوي هذه الرواسب على الكثير من الموارد الطبيعية القيمة الأخرى، بما في ذلك النيوبيوم والبريليوم والتنتالوم.وبين روجوف قائلًا: "إن رواسب الليثيوم في شيفتشينكو لا تقدر بثمن من وجهة نظر أهميتها الاستراتيجية، فهي تشغل نحو 40 هكتارا".وأوضح أن هذا المستودع كان تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية لفترة طويلة، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يتحرك تدريجيًا نحو الحدود الغربية لجمهورية دونيتسك الشعبية.ولفت إلى أن العدو لن يتمكن من تنفيذ أي تنمية هناك في بوكروفسك وكوراخوفو وفيليكايا نوفوسيلكا، لكنها ستظل تخدم اقتصاد بلدنا.