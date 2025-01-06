شكرا لقرائتكم خبر عن منذ أكتوبر 2023.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 45,805 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى 45,805 شهداء و109,064 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

واستشهد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ترافق ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال المناطق الشرقية والشمالية من مخيم البريج.

إصابة فلسطينيين في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، خلال اقتحامها عدة أحياء في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



ترافق ذلك مع اندلاع مواجهات متفرقة في المدينة، وإطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، ترافق ذلك مع اقتحام منازل الفلسطينيين والاعتداء على سكانها.