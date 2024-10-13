شكرا لقرائتكم خبر عن "هابيتات": القاهرة مدينة التاريخ العريق ولمست التطوير العمرانى والان مع تفاصيل الخبر

قالت "أنا كلوديا روسباخ" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـ un-habitat، إنها لمست التطوير العمرانى الذى حدث بالقاهرة خاصة فى مجال التعامل مع المناطق العشوائية .

وأوضحت خلال مؤتمر صحفى لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى، أن القاهرة مدينة من التاريخ العريق، تتفق مع معايير مرتبطة بقدرة الدولة على الاستضافة، وإمكانات الإعاشة والتنقل واللوجيستيات.

ويعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع.

ويركز المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر، على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر، كما سيناقش الإستراتيجيات الأساسية للشراكات لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي، وكذلك تسليط الضوء على قوة التعاون في دفع التقدم المحلي بين مختلف الأطراف.