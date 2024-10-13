شكرا لقرائتكم خبر عن محطة قطارات الصعيد تخفف الضغط على ميدان رمسيس وتغير ملامح منطقة بشتيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 03:31 م

قدم الخليج 365 بثا مباشرا من أمام محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والتى تم افتتاحها أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضم محطة قطارات صعيد مصر، التى تم افتتاحها اليوم، بمنطقة بشتيل بالجيزة، 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

ويقام مبني المحطة الرئيسي علي مساحة 31.000 م2 والذى يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى يحتوى علي جزء تجارى ضمن مول تجارى متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة .

وتضم المحطة 28 شباك تذاكر منهم شباك مخصص لذوى الهمم المستخدمين للكراسى المتحركة، وكذلك دورات المياه بها أيضا ما هو مخصص لذوى الاحتياجات الخاصة، ومنطقة الهرم الزجاجى بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.