شكرا لقرائتكم خبر عن دبابتان للاحتلال تقتحمان بالقوة موقعًا لقوات "يونيفيل" جنوب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت دبابتان إسرائيليتان بالقوة قاعدة تابعة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان / يونيفيل/، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

وجاء في البيان الصادر عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل): "دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للقوات الإسرائيلية دمرتا البوابة الرئيسية للموقع واقتحمتا القاعدة بالقوة وطلبتا عدة مرات من القاعدة إطفاء الأنوار."

وأضاف البيان أن الدبابتين غادرتا بعد حوالي 45 دقيقة بعد احتجاج اليونيفيل من خلال آلية الاتصال والتنسيق. قوات حفظ السلام وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إن وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يعرض قوات حفظ السلام للخطر.

وبعد حوالي ساعتين، وقع حادث آخر في نفس الموقع، إذ جرى إطلاق النار وشوهد الدخان يتصاعد، مما أدى إلى شعور 15 من قوات حفظ السلام بتهيج في الجلد ومشاكل في الجهاز الهضمي، حسبما أفادت قوات الأمم المتحدة.

كما أوقف جيش الاحتلال أمس السبت "تحركا لوجستيا مهما لليونيفيل" بالقرب من بلدة ميس الجبل اللبنانية على الحدود ومنع مروره، وفقا للبيان نفسه.