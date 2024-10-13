انت الان تتابع خبر الدفاع والخارجية تطلقان دعوة للمواطنين مقابل "مكافأة مالية" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارتان في بيان، تلقته الخليج 365، بعنوان "نداء إنساني"، انه "تدعو وزارتا الدفاع والخارجية العراقية، الإخوة المواطنين في داخل العراق وخارجه من تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية، جرّاء حرب الخليج الثانية 1991، للإدلاء بها من خلال الاتصال على الأرقام والبريد الإلكتروني أدناه، وسيتم تخصيص مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات مُجدية".
مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع (07901945476)
البريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان ([email protected])
وزارة الخارجية العراقية (07901935622)
(07901935623)
(07704425086)
السفارة الكويتية في بغداد عبر الرقم (07802604124)
القنصلية الكويتية في أربيل عبر الرقم (07511745555)
القنصلية الكويتية في البصرة عبر الرقم (07828000066)
مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع (07901945476)
البريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان ([email protected])
وزارة الخارجية العراقية (07901935622)
(07901935623)
(07704425086)
السفارة الكويتية في بغداد عبر الرقم (07802604124)
القنصلية الكويتية في أربيل عبر الرقم (07511745555)
القنصلية الكويتية في البصرة عبر الرقم (07828000066)
الرقم المجاني لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد (800222222)