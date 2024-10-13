شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الثوم.. أمريكية تعاني من أعراض شديدة وشخصت بمرض "دراكولا".. اعرف قصتها والان مع تفاصيل الخبر

تعاني امرأة من ولاية مينيسوتا الأمريكية من اضطراب أيضي نادر يُعرف باسم البورفيريا الحادة المتقطعة - والذي يسبب لها آلامًا تهدد حياتها وصداعًا نصفيًا وإمساكًا وقيئًا لأيام بعد تناولها للثوم، وقد أطلق العلماء على هذا المرض النادر اسم مرض مصاص الدماء أو vampire disease، بحسب موقع تايمز ناو.

وتم تشخيص الأمريكية فينيكس نايتنجيل بهذا المرض العام الماضي، بعد معاناتها من أعراض مختلفة لعقود من الزمن.

وتشير الحكايات الأسطورية إلى أن الكونت دراكولا الحقيقي - فلاد الثالث - كان يعاني من نفس الاضطراب، الذي ألهم أسطورة مصاصي الدماء الذين يكرهون الثوم ويكرهون ضوء الشمس.

ووفقًا للأطباء، تعاني فينيكس نايتنجيل من البورفيريا الحادة المتقطعة - وهو اضطراب نادر جدًا يؤدي إلى أعراض منهكة ناجمة عن حساسية للكبريت - توجد بكثرة في الثوم ويمكن أن تؤدي حتى إلى "هجوم مميت" إذا تناولت الكثير منه.

قالت نايتينجيل لصحيفة نيويورك بوست."الآثار الجانبية العصبية يمكن أن تجعل الناس يعتقدون أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة يجب أن يكونوا وحوشًا أو لديهم مس من الجن".

وأضافت يأتي هذا من الأسطورة حول ضرورة تجنب مصاص الدماء للثوم، والابتعاد عن الشمس، والشحوب، وانحسار الأسنان".

وأوضحت نايتينجيل إنها تتجنب تمامًا أي أطعمة تحتوي على الكبريت، لأنه قد يكون قاتلاً بالنسبة لها. وأضافت أن الأعراض يمكن أن "تخرج من العدم" أو تبدأ في الظهور قبل أسابيع من النوبة.

قالت: "أنا حريصة جدًا بشأن ما أضعه في جسدي. أتجنب الكثير من الطعام. ألتزم بالطعام الذي أعرف أنه آمن. لا يمكنني حتى تناول معظم الأدوية".

وتابعت قائلة "لم أتناول الثوم منذ تشخيصي. لم أستطع أبدًا تناول خبز الثوم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى نوبة"، واصلت واصفة نوباتها "المهددة للحياة" بأنها نوبات من القيء تستمر يومين، وأحيانًا 60 مرة على مدار النوبة، واحتمال صعوبات التنفس."

قالت نايتينجيل إنها تعرضت لما يقرب من 500 نوبة على مدار حياتها حيث تم تشخيص حالتها العام الماضي فقط.

وأضافت: "لقد تعرضت لنوبة واحدة لم أذهب فيها إلى المستشفى، واستمرت لمدة 40 ساعة. كانت عبارة عن تقيؤ مستمر وفقدان للوعي وصراخ وبكاء".

بالنسبة لنايتينجيل، من الصعب جدًا تناول الطعام في المطاعم حيث يستخدم الثوم في الغالب في جميع المأكولات. كما تتجنب العنب وفول الصويا والقهوة.

أوضحت: "عندما أخرج لتناول العشاء ما لم يكن في مكان أعرفه، أنظر إلى قائمة الطعام وأبكي لأنني لا أعرف ما يمكنني تناوله وأفضل الالتزام بالأطعمة الآمنة".

ماذا تفعل حساسية الثوم؟

وفقًا للخبراء، يمكن أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من حساسية الثوم من مجموعة من الأعراض، من خفيفة إلى شديدة، بما في ذلك:

طفح جلدي أحمر يسبب الحكة أو تغير لون الجلد

شعور بالوخز أو الحكة في الفم مع تورم الشفاه أو اللسان أو الحلق

ضيق التنفس أو صعوبة التنفس

ألم شديد في المعدة وإسهال و/أو غثيان

نبض سريع ودوار وإغماء

يتسبب رد الفعل التحسسي الذي يهدد الحياة أيضًا في حدوث صدمة الحساسية التي تؤدي إلى تضيق مجرى الهواء وتورم الحلق وسرعة النبض أو ضعفه والدوخة والدوار وفقدان الوعي.

ما هي البورفيريا الحادة المتقطعة؟

ذكرت مايو كلينيك البورفيريا هي مجموعة من الاضطرابات النادرة التي تنتج عن تراكم المواد الكيميائية الطبيعية المعروفة باسم البورفيرينات في جسمك، والتي تساعد في صنع الهيموجلوبين.

هناك حاجة إلى ثمانية إنزيمات لتحويل البورفيرينات إلى هيم. بدون ما يكفي من أي من هذه الإنزيمات، تتراكم البورفيرينات في الجسم. يمكن أن تسبب المستويات العالية من البورفيرينات مشاكل كبيرة، وخاصة في الجهاز العصبي والجلد.

هناك نوعان من البورفيريا - البورفيريا الحادة، والتي تبدأ بسرعة وتؤثر بشكل أساسي على الجهاز العصبي، والبورفيريا الجلدية - والتي تؤثر على بشرتك.

يقول الأطباء أنه على الرغم من أنه لا يمكن علاج البورفيريا، فإن الأدوية وبعض تغييرات نمط الحياة قد تساعدك في إدارتها. يعتمد علاج الأعراض على نوع البورفيريا الذي تعاني منه.

علامات أعراض البورفيريا

تتضمن بعض علامات وأعراض البورفيريا ما يلي: