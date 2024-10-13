“غرفة نجران” تطلق تطبيقها على الهواتف الذكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بنجران تطبيقها على الهواتف الذكية عبر الروابط التالية: نظام IOS: nz.sa/mkcQC ، نظام Android: nz.sa/tkyMH .

ودعت الغرفة منسوبيها والمستفيدين من خدماتها، لتحميل التطبيق والاستفادة من الخدمات المقدمة عبره، مشيرةً إلى أن التطبيق يسهل إنهاء معاملات المنشأة الاقتصادية إلكترونيًا، دون الحاجة لزيارة المقر.

وتتضمن خدمات التطبيق، تصديق مطبوعات المنشأة، وطلبات وزارة الداخلية، وتفويض الخدمات من الجوازات، وتعريف الراتب، وتفويض خدمات وزارة العمل، والطلبات المفتوحة، وطلبات وزارة الخارجية، وتفويض لخدمات المرور، وطباعة شهادة العضوية، وتصديق المحررات التجارية، والنماذج الجاهزة، وطباعة شهادة إعادة التصدير.

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