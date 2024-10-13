شكرا لقرائتكم خبر عن شروط جديدة للحصول على سيارة معاقين.. خطوات حجز الكشف والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة المصرية لتطبيق القانون خاصة في ملف "سيارات ذوي الهمم" أو ما عرف إعلاميا بـ"سيارات المعاقين" لوصول الدعم لمستحقيه من خلال امتلاك سيارات معفاة من الجمارك ضمن الامتيازات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين ،لذا يجب الالتزام بمجموعة من الشروط والخطوات الضرورية التي وضعتها الحكومة لضمان الإستفادة من هذه الخدمة .

أولا : شروط الحصول على سيارة المعاقين بدءا من العام الجاري 2024 للحصول على سيارة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، يجب إستيفاء مجموعة من الشروط التي تضمن تنظيم العملية وتوجيه الإستفادة لمستحقيها :

العمر والجنسية: يجب أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فأكثر، وأن يحمل الجنسية المصرية

تسجيل السيارة: يجب تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة لضمان الاستفادة المباشرة منها

سعة المحرك: يجب ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 سي سي

مطابقة التجهيزات الطبية: يجب أن تتطابق التجهيزات الخاصة بالسيارة مع التقرير الطبي الصادر عن القومسيون الطبي

فترة عدم البيع: لا يمكن بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الحصول على إعفاء الجمارك

اجتياز الكشف الطبي: يجب على المتقدم اجتياز الكشف الطبي وتقديم تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية وتقرير من المجلس الأعلى

خطوات حجز الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2024

ثانيا : لإجراء الكشف الطبي، يجب إتباع بعض الخطوات الأساسية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة :

التسجيل عبر الموقع: قم بالدخول إلى موقع وزارة الصحة الرسمي لحجز موعد الكشف الطبي

إدخال البيانات الشخصية: املأ بياناتك الشخصية مثل الرقم القومي، ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة، والمعلومات الاجتماعية كالوظيفة والعنوان

تحديد نوع الإعاقة: اختر نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، أو ذهنية إذا كان المتقدم قاصرًا، يتم إدخال بيانات ولي الأمر

اختيار مكان الكشف: اختر مكان الكشف المناسب لك، سواء الإدارة العامة للمجالس الطبية بالقاهرة أو الإسكندرية أو سوهاج

تأكيد الموعد: بعد إتمام التسجيل، ستحصل على بيان يتضمن موعد ومكان الكشف الطبي والمستندات المطلوبة

ويمكن الإطلاع على: كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي للحصول على سيارة مجهزة



ثالثا : الأوراق المطلوبة للتقديم على سيارة المعاقين 2024

عند التقديم للحصول على سيارة معفاة من الجمارك لذوي الإعاقة، تحتاج إلى تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات لضمان استيفاء المتطلبات :

صورة البطاقة الشخصية: لتأكيد الهوية

صورة بطاقة الخدمات المتكاملة: لضمان الأحقية في الاستفادة من الخدمات

نسخة من رخصة القيادة: للتأكد من صلاحية القيادة

التقارير الطبية: لتشخيص حالة الإعاقة وتحديد مدى الأحقية في الحصول على السيارة

رابعا : الأسئلة الشائعة حول ملف سيارات المعاقين :

هل يمكن بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات؟ لا، يجب الانتظار لمدة 5 سنوات قبل بيع السيارة المعفاة من الجمارك

ما هي سعة المحرك المسموح بها لسيارات ذوي الإعاقة؟ يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1600 سي سي

هل يمكن التقديم على السيارة قبل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟ لا، يجب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أولاً

ما هي مدة صلاحية التقرير الطبي؟ التقرير الطبي يجب أن يكون حديثًا ومعتمدًا من القومسيون الطبي

ما هي الأوراق المطلوبة لحجز الكشف الطبي؟ تحتاج إلى صورة البطاقة الشخصية، بطاقة الخدمات المتكاملة، رخصة القيادة، والتقارير الطبية

ملاحظات هامة

تأكد من إدخال جميع البيانات الشخصية بدقة، حيث أن المعلومات المسجلة تعتبر إقرارًا بصحتها

قم بمتابعة حالة طلبك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة للتأكد من أي تحديثات بخصوص الكشف الطبي

باتباع هذه الخطوات والشروط، يمكن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الامتيازات التي تقدمها الدولة، مثل الإعفاء الجمركي على السيارات وتوفير وسائل نقل تتناسب مع احتياجاتهم الخاصة



وقد كشفت وزارة الصحة والسكان عن تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقًا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتى تتضمن :

أولًا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيًا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية

البيانات الشخصية: الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفة – رقم التليفون

اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب

إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته)

اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج)

اختيار تاريخ الكشف الطبي

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه)

ثالثًا: بعد اتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل اعاقة من الإعاقات. (يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة)

رابعًا: بالنسبة للتظلمات واعادة المناظرات من اللجان السابقة: يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز على الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي

خامسًا: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة

سادسًا: يرجي العلم بأن كل البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة إقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها



اراء خبراء :

قال أسامة أبوالمجد، رئيس شعبة السيارات، إن الشعبة تؤيد قرار الحكومة بالوقف المؤقت لإستيراد السيارات المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة %100

وأوضح رئيس شعبة السيارات أن قرار الحكومة في هذا الشأن يحافظ على موارد الدولة كما أنه يحافظ على استمرار منظومة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالسيارات

واشار رئيس رابطة تجار السيارات إلى أن استغلال البعض لذوي الهمم وشراء الجوابات المخصصة لهم ثم شراء سيارات خاصة امر ليس بجديد وزاد عن حده وتصدي الدولة له أمر في غاية الاهمية

وتابع المستشار اسامه ابو المجد قائلا: المواطن يقوم بشراء الجواب من شخص من ذوي الهمم بحوالي 30 الف جنيه مستغلا ظروفه ذلك الامر يستنزف حوالي 2 مليون جنيه من موارد الدولة الشخص المقتدر على شراء سياره سعرها غالي يجب عليه دفع الضرائب للدولة .

وأضاف " ابو المجد " البعض من ذوي الهمم قام خلال الفترة الماضية بدفع اموال لشراء سيارات ومن ثم صدر قرار الحكومة بوقف استيراد السيارات بداية من مايو الماضي فتم حجز سيارتهم في المواني لذا يجب عدم تحمله ضرائب أو دفع ارضيه لسيارته لحين السماح بإعاده استيراد السيارات مرة أخرى

وذكر أن ملف سيارات ذوي الهمم حيوي ويحتاج الوصول إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الدولة تدعم ذوي الهمم من مواردها ، وأشاررئيس شعبة السيارات، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك قرابة 13 لـ 16 ألف سيارة معاقين بالجمارك، مؤكدا ضرورة خروج السيارات المعاقين المتكدسة بالجمارك بعد ضبط كل الإجراءات،



وشدد أبوالمجد على أن حجز سيارات المعاقين أمر غير مجدي في الوقت الحالي ، واقترح المستشار أسامة أبوالمجد رئيس شعبة السيارات، تخصيص لون معين لـ اللوحة المعدنية لسيارات المعاقين، للتغلب على ظاهرة تجارة جوابات السيارات .



وقال أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان في كافة محافظات الجمهورية لمراجعة السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، جاء بعد رصد العديد من المخالفات .

أوضح أبو المجد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6 الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة الحياة، أن سيارات المعاقين تبين أن من يقودها أشخاص لا ينتمون إليهم، وعلى سبيل المثال أحد سيارات المخالفين للقانون اشترى أحد الجوابات بشأن سيارات ذوي الهمم بقيمة 50 ألف جنيه، ويستنفع بها الطرف الآخر .

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات: "شراء سيارات ذوي الهمم قد يهدر على الدولة في السيارة الواحد 7 ملايين جنيه، وهي قيمة الجمارك التي تتحملها الدولة لدعم المواطن من ذوي الهمم، على اعتبار أن سيارة ذوي الهمم معفية مهن الجمارك والضرائب وكل شيء ."

وأشار إلى أن المخالفين في قرار مجلس الوزراء، سيكون عقوبته مصادرة السيارة ودفع قيمة مخالفة لا تقل عن 30 ألف جنيه إضافة إلى قيمة الجمارك كاملة .

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن إحدى اللجان المشكلة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة، وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم، بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها، ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم .



وفي نفس السياق كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، عن كواليس إلغاء استيراد سيارات المعاقين، موضحًا أن السبب المعلن حتى الآن توفير الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى فيما أن هناك أسباب أخرى وهى تلاعب بعض الأطراف واستغلال حالات العجز لدى المعاقين للحصول على سيارة من المبادرة .

وأوضح " زيتون" ، فى تصريحات صحفية سابقة ، أن البديل لإلغاء استيراد سيارات ذوى الهمم للتخفيف عن الحالات الإنسانية وأصحاب الإعاقة، كان ممكنا باستمرارها وتفعيل شروطها فالقانون يحمى هذه الفئة الأولى بالرعاية ويضمن عقاب أى شخص يتلاعب ويستغل المبادرة للتربح الشخصي .

واستطرد البعض استغل إعاقته وكان يبيع الخطاب الذى من خلاله يحصل على السيارة من المبادرة بل وصلت قيمة هذا الخطاب إلى 100 ألف جنيه، وهو المبلغ المالى الذى يستلمه حامله مقابل منح حق صرف سيارة من المبادرة لمن لا يستحق ،وأكد أنه وفقا لشروط المبادرة فلا يحق للمعاق إلا صرف سيارة واحدة عليها حظر بيع وعدم الحق فى التصرف بها لمدة خمس سنوات كضمان لعدم التلاعب ولتظل السيارة فى ملكية المعاق وباسمه 5 سنوات على الأقل .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بعمل إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم خلال العام الجاري 2024 ، وذلك خلال اجتماع عقده مؤخرا ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية .

وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه .

كما أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق .

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوي الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية

ووجّه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي .

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إعفاء السيارات الكهربائية لذوي الهمم من الضرائب والجمارك ومن أي ضريبة، موضحا أن المعاقين درجة أولى والذين توجد لها مسببات عدم القيادة معفيين من الضرائب وتم تقنين هذا الأمر في قانون 10 لعام 2018 .

وأضاف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك خلال ، أن سيارات المعاقين معفية من الجمارك وضريبة القيمة مضافة سواء إعاقة كاملة أو غير كاملة .

وأشار غتوري، إلى أن تعديل لائحة الجمارك بهدف تسهيل الاجراءات، قائلا: "دائما في نقاش مع المجتمع التجاري وكل الجهات والوزارات ذات الصلة الخاصة بالتطبيق بحيث نعرف منهم الأشياء المطلوبة لتيسير الصادرات وتشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات"، مؤكدا أن التحول من النظام الورقي للإلكتروني مستمر ومعظم الجهات أصبحت على منصة واحدة .