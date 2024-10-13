شكرا لقرائتكم خبر عن استحواذ كلايتون ودوبيلييه ورايس على 56% من رأس مال اكسكلوسيف نتوركس إس إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اخطارا باعتزام شركة كلايتون ودوبيلييه ورايس الاستحواذ على نسبة 56% من رأس مال شركة اكسكلوسيف نتوركس اس. ايه، مما سيخول الشركة التحكم المشترك (مع بيرميرا هولدنجز ليميتد) في الشخص المستهدف.

وتستثمر شركة كلايتون ودوبيلييه ورايس في شركات تعمل في مجموعة واسعة من المنتجات، والتي تشمل في مصر، التوزيع بالتجزئة للخدمات والمستلزمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات مثل الحواسيب الآلية، وغيرها من المنتجات.

وفي المقابل تعمل شركة اكسكلوسيف نتوركس وأطرافها المرتبطة في مصر في العديد من المنتجات والتي تشمل توزيع منتجات تكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن منتجات البرامج والخدمات ذات الصلة والمنتجات السحابية وغيرها من المنتجات.

وتظهر بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تلقى الجهاز نحو 37 إخطارا للاندماج والاستحواذ في السوق المصرية منذ بداية يونيو الماضي وحتى الآن، موزعة بين 14 موافقة حصلت عليها الشركات خلال تلك الفترة، و33 طلبا تنتظر قرار لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز.