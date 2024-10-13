شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تبدأ اليوم مناقشة ميزانيات الشركات التابعة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم الاحد مناقشة ميزانية شركات الكهرباء التابعة لها برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، وذلك تمهيدا لاعتماد ميزانية كل شركة ومناقشة كافة تفاصيل ما تم تنفيذه خلال العام المالي الماضي 2023-2024 من استثمارات وإيرادات ومصروفات إضافة إلى ماتم الوصول إليه من تطوير للمحطات والشبكات والفقد الفني والتجاري بكافة الشركات.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر اليوم مناقشة ميزانيات شركات المحطات المائية وغرب الدلتا ووسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ثم يوم الإثنين شركات القاهرة لإنتاج الكهرباء وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ووجه قبلي لإنتاج الكهرباء.

فيما تناقش الثلاثاء ميزانية شركات مصر العليا ومصر الوسطى وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، في يوم الأربعاء شركات جنوب الدلتا والاسكندرية لتوزيع الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء، بالاضافة الي شركة الخدمات الطبية.

وتختتم الشركة القابضة لكهرباء مصر مناقشة ميزانيات الشركات الخميس المقبل لشركات شمال القاهرة والقناة و شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.