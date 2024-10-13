صحة ورشاقة

“التخصصات الصحية” تعتمد برنامج الباحث الإكلينيكي

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية برنامج “الباحث الإكلينيكي” دبلومًا مدته سنتين ضمن برامج البورد السعودي في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بعد حصوله على الاعتماد البرامجي لتنفيذ البرنامج.

وأوضحت “الهيئة” أن البرنامج يركز على إعداد الممارسين الصحيين بالمهارات والمعارف وتدريبهم على البحث السريري، إضافة إلى مهارات تحليل البيانات وتقييم النتائج للقيام بدورهم باحثين وقياديين في مجال الأبحاث والتطوير والابتكار في القطاع الصحي، وذلك للإسهام في تمكين الكوادر الصحية للمشاركة في تعزيز الناتج البحثي.

ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات الصحية، ومصنفًا ومسجلًا لدى الهيئة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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