مجمع “إرادة” بأبها يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عسير

احتفل مستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها أمس، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر كل عام، تحت شعار “الصحة النفسية في بيئة العمل”، بتنفيذ عدد من الفعاليات التوعوية.

وتضمنت الفعاليات التي أقيمت في أحد المراكز التجارية بمدينة أبها وتستمر 5 أيام، على معرض توعوي وتثقيفي وعيادات استشارية طبية ونفسية، واستشارات أسرية اجتماعية، وعيادات التعافي من الإدمان، وركن للتمريض، إضافة إلى عدد من الأركان التوعوية بمشاركة جهات حكومية وأهلية، تقدم منشورات توعوية وتثقيفية منوعة عن الأمراض النفسية والإدمان، وركن للاستشارات الدوائية.

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