شكرا لقرائتكم خبر عن يعزز المناعة والهضم الصحى.. فوائد تناول هذا المشروب قبل النوم والان مع تفاصيل الخبر

تتغير الفصول، وكثيرًا ما يشعر الكثير منا بثقل في التنفس والتأثير على الصحة العامة، وهنا يأتي دور العلاجات المنزلية الطبيعية، خاصة قبل النوم، من أجل السماح للجسم بالراحة والتعافي، ويتناول تقرير موقع "تايمز أوف انديا" مشروبًا صحيًا ومغذيًا يُفضل تناوله قبل النوم حتى يساعد الجسم على الشفاء ويساعدك على الشعور بتحسن في صباح اليوم التالي.

وفقًا للخبراء، يُقال إن المشروب الدافئ المصنوع من الزنجبيل والقرفة والحليب يساعد في تعزيز جهاز المناعة ويساعد أيضًا في تحسين عملية التمثيل الغذائي بشكل عام خلال موسم تقلبات الطقس، ويستخدم هذا المشروب هذه المكونات الثلاثة، الغنية بالعناصر الغذائية، ويقال إنه عند تناوله قبل النوم ليلاً، يساعد في تعزيز الصحة العامة.

فيما يلى.. فوائد تناول مشروب القرفة مع الزنجبيل والحليب قبل النوم:

تعزيز جودة النوم

وفقًا للخبراء، يُقال إن الزنجبيل والقرفة لهما خصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق، وتساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل.

تعزيز الهضم

يحتوي الزنجبيل على مركب يسمى جينجيرول، والذي يساعد الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي بشكل أسرع، ويمكن أن يساعد هذا في علاج عسر الهضم المزمن، وهو عندما تستغرق المعدة وقتًا طويلاً حتى تفرغ، ويجعل من السهل الاسترخاء قبل النوم ليلاً.

خصائص مضادة للالتهابات

وفقًا للخبراء، ثبت أن الزنجبيل والقرفة لهما خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف الانزعاج وتعزيز الصحة العامة.

تعزيز جهاز المناعة

كلاهما غني بمضادات الأكسدة، والتي يقال إنها تقوي جهاز المناعة وتساعد في حماية الجسم من الأمراض الموسمية وتساعد في شفاء الجسم بسبب تغير الفصول.

تنظيم نسبة السكر في الدم

يُقال إن القرفة يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم ومنع الارتفاعات والانهيارات التي قد تعطل النوم، كما ثبت أن الزنجبيل يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم ويساعد في تنظيم استجابة الأنسولين لدى مرضى السكري.

المساعدة في إدارة الوزن

يقال إن تركيبة الثلاثي تساعد في كبح الرغبة الشديدة في منتصف الليل وتعزيز الشعور بالامتلاء، مما يساعد في إدارة الوزن.

تحسين الدورة الدموية

يتغير وضع الجسم أثناء النوم، مما قد يؤثر على الدورة الدموية، حيث وفقًا للخبراء، من المعروف أن القرفة تعمل على تحسين الدورة الدموية، مما يمكن أن يعزز الصحة العامة ويساعدك على الشعور بالاسترخاء بعد ليلة نوم جيدة.

تهدئة السعال ونزلات البرد

يعمل الزنجبيل كمزيل طبيعي للاحتقان ويساعد في تهدئة السعال ونزلات البرد وتسهيل التنفس أثناء النوم، ومن ناحية أخرى، يُقال أن القرفة لها خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا ومضادة للالتهابات تعمل على محاربة الفيروسات، وفتح مجاري الهواء، وتساعد في تخفيف المخاط، وتوفر نومًا أفضل.

دور الحليب وفقًا للخبراء، فإن شرب الحليب قبل النوم ليلاً عادة صحية، إنه مصدر غني بالتريبتوفان، وهو حمض أميني يساعد في تعزيز إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهي هرمونات ضرورية لتنظيم النوم، ويمكن أن يساعد محتواه من الكالسيوم في استرخاء العضلات والمساهمة في الراحة العامة أثناء النوم، وأيضًا، يمكن أن يكون لعادة شرب الحليب الدافئ تأثير مهدئ، كما أنه يساعد في منع الجوع في الليل ويساعد في الحصول على نوم عميق.

كيفية صنع هذا المشروب:

أغلى الحليب جيدًا على نار خفيفة، ثم أضف مسحوق القرفة وقلّب جيدًا، ثم أضف الزنجبيل المبشور، واخلط المكونات جيدًا واتركها لمدة دقيقتين، حاول تناول المشروب ساخنًا رشفة برشفة على الأقل قبل ساعة أو ساعتين من الذهاب إلى الفراش.

من الجدير بالذكر أنه يفضل قبل إضافة أي مشروب لنظامك الغذائي استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تعانى من أي حالة مزمنة.