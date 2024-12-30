شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تدل على نقص البروتين فى جسمك.. لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

البروتين هو اللبنة الأساسية للحياة، البروتين ضروري للحفاظ على الأداء السليم لكل خلية في الجسم، وكذلك لدعم العضلات والعظام، ولكن أغلب الناس لا يدركون أنهم يفتقرون إلى هذا المكون المهم في نظامهم الغذائي، ويمكن أن يكون لنقص البروتين أعراض متواضعة، ولكنها مهمة ويجب الانتباه إليها، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 6 أعراض محتملة ينبهك بها جسمك إلى احتياجه إلى المزيد من البروتين:ظهور تورم بشكل متكرر في الجسم

هل لاحظت أى انتفاخ غريب، وخاصة على وجهك أو يديك أو قدميك؟ قد يكون بسبب ضعف التحكم في السوائل في الجسم نتيجة لانخفاض مستويات البروتين، حيث يحتوي الدم على بروتين يسمى الألبومين، والذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، ويمكن أن يؤدي انخفاض استهلاك البروتين إلى تراكم السوائل في الأنسجة، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ أو الوذمة.

المرض أو العدوى المتكررة

هل تشعر بتكرار مرات الإصابة بنزلات البرد أو العدوى المنتشرة، قد يكون بسبب نقص البروتين، فهو ضروري لإنتاج خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة والمكونات المناعية الأخرى التي تقاوم العدوى سواء كانت بتيرية أو فيروسية أو فطرية وغيرهم، فالنظام الغذائي الذي يفتقر إلى البروتين يضعف جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المتكررة وبطء التعافي.

تقلبات المزاج والقلق

هل تعلم أن مزاجك يتأثر أيضًا بنقص البروتين؟ حيث توفر الأطعمة الغنية بالبروتين الأحماض الأمينية، التي تعد اللبنات الأساسية للناقلات العصبية التي تتحكم في المزاج والسعادة، مثل الدوبامين والسيروتونين، وقد ينتج عن نقص البروتين انخفاض كميات هذه المواد الكيميائية في الدماغ، مما قد يسبب التوتر واليأس والانفعال والقلق وغيرها من أعراض تقلبات المزاج.

تغيرات في لون البشرة وملمسها

هناك عضو آخر يعاني في صمت من عدم تناول كمية كافية من البروتين وهو الجلد والبشرة، حيث ينتج الترهل والبهتان والجفاف عن فقدان الكولاجين، وهو البروتين الذي يمنح الجلد قوته ومرونته، وفي الحالات القصوى، يمكن أن تحدث تغييرات أكبر على الجلد مثل ظهور البقع الجافة أو المتقشرة وقد يكون ذلك بسبب نقص البروتين.

صعوبة فقدان الوزن أو اكتساب الدهون

هل تعاني من مشكلة فقدان الوزن على الرغم من ممارسة الرياضة وحساب السعرات الحرارية واتباع نظام غذائى صحى؟ فقد يكون بسبب نقص البروتين، حيث إن البروتين لا يساعد في بناء العضلات فحسب، بل يعزز أيضًا عملية التمثيل الغذائي عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الهضم، وبدون كمية كافية من البروتين، قد يبدأ جسمك في تخزين الدهون بدلاً من حرقها، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل غير متوقع.

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية أو غير الصحية

يلعب البروتين دورًا رئيسيًا في استقرار مستويات السكر في الدم، وبدون كمية كافية من البروتين، يتعرض جسمك لارتفاع وانخفاض في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة مثل الحلويات أو رقائق البطاطس أو الكربوهيدرات المصنعة وكلها غير صحية، وقد تؤدي هذه الدورة إلى عادات غذائية سيئة وانخفاض في الطاقة.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فقد حان الوقت لتعديل نظامك الغذائي، من خلال التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل: البروتينات الحيوانية، وتشمل، البيض، الدجاج، الأسماك، وخيارات نباتية، وتشمل العدس، والحمص، والكينوا، والمكسرات، ويمكن أيضًا تناول وجبات خفيفة تحتوى على البروتين مثل الزبادي اليوناني، وألواح البروتين.