شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية وإجراءات وضوابط السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن حوكمة المنظومة الرياضية وفى إطار التوصيات التى صدرت اليوم عن النيابة العامة بعد الانتهاء من التحقيقات بشأن وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي. أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من إصدار اللوائح الطبية ولائحة إجراءات وضوابط السفر .

وتضمنت اللائحة الخاصة بالاشتراطات الطبية ما يتعلق بالزام الهيئات الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، وتعديلاته، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالعمل على حماية صحة الرياضيين والحد من مخاطر الوفيات المفاجئة أثناء التدريب أو المنافسات الرياضية والممارسة العامة، ووضع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات الفحص الطبي التي من شأنها الحفاظ على الرياضيين باعتبارهم أحد أهم ركائز الهيئة الرياضية والتي يجب الحفاظ عليها لما تتكبده الهيئة من أموال لإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أحد موارد الهيئة المالية، وإجراءات الفحص الطبي الدوري الشامل وتقييم الحالات ووضع الخطط الاستباقية الفعالة للحالات الصحية المفاجئة.

كما تم تكليف كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية التي يتم ممارسة الأنشطة الرياضية بها، أو التي تشارك في الأنشطة الرياضية المختلفة للاتحادات الرياضية بفتح ملفات طبية متكاملة للرياضيين ويتم تحديث التاريخ الطبي للرياضيين بشكل دوري" نصف سنوي، أو سنوي" بحد أقصى.

وفى سياق متصل أصدرت الوزارة اللائحة الخاصة بضوابط وإجراءات السفر للخارج وما تتضمن من تحديد المسؤوليات وكافة إجراءات السفر المشاركة فى المنافسات الرياضية الخارجية وضوابط استصدار قرارات السفر .

ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة عدد من اللوائح التى تضمن حوكمة المنظومة الرياضية وفقا للتوجيهات الصادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.