شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة غنية بفيتامين E اجعلها ضمن نظامك الغذائى الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الشتاء، يكون الجلد والجسم أكثر عرضة للجفاف والإجهاد البيئي وانخفاض المناعة، تساعد خصائص فيتامين هـ المضادة للأكسدة في مكافحة هذه المشكلات من خلال الحفاظ على ترطيب الجلد وتقليل الالتهابات وتعزيز جهاز المناعة لدرء نزلات البرد والالتهابات.

وفقا لموقع " NDTV"، يعد دمج الأطعمة الغنية بفيتامين هـ في نظامك الغذائي طريقة عملية لزيادة تناولك له، مما يضمن لجسمك احتياطيات كافية لحماية وتغذية نفسه خلال الأشهر الباردة.

الأطعمة الغنية بفيتامين E تشكل إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي اللوز



أحد أغنى مصادر فيتامين هـ، حيث توفر حفنة منه جزءًا كبيرًا من احتياجك اليومي منه، فهو لا يدعم صحة البشرة خلال فصل الشتاء فحسب، بل يعزز أيضًا المناعة ومستويات الطاقة.

الخضراوات الورقية:

تحتوي هذه الخضار الورقية على فيتامين E إلى جانب الحديد وفيتامين C، مما يجعلها غذاءً خارقًا في فصل الشتاء. تساعد السبانخ على تغذية البشرة ومكافحة أضرار الجذور الحرة وتقوية جهاز المناعة.

بذور عباد الشمس:

غنية بالعناصر الغذائية وتحتوي على مستويات عالية من فيتامين هـ والسيلينيوم والمغنيسيوم. يساعد تناول هذه البذور كوجبة خفيفة على تحسين ملمس الجلد وتقليل الالتهابات والحفاظ على صحة القلب، يمكنك رشها على السلطات أو الزبادي.

الأفوكادو :

كريمي ولذيذ، وغني بفيتامين هـ والدهون الصحية والبوتاسيوم، يحافظ على نضارة البشرة وترطيبها بينما يدعم إصلاح الخلايا بشكل عام خلال أشهر الشتاء.

البطاطا الحلوة:

تحتوي البطاطا الحلوة على كمية جيدة من فيتامين هـ وبيتا كاروتين، اللذين يعززان صحة الجلد ويعززان قوة الجهاز المناعي.

البندق:

لا تتميز هذه المكسرات بطعمها اللذيذ فحسب، بل إنها غنية أيضًا بفيتامين هـ والدهون الصحية، يمكن أن يساعد تناول البندق في الشتاء في الحفاظ على بشرتك ناعمة ومغذية..

زيت الزيتون البكر الممتاز :

هو زيت طهي متعدد الاستخدامات غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة، يساعد على ترطيب البشرة من الداخل ويقلل الالتهاب. استخدمه في التتبيلات أو التتبيلات أو لقلي الخضراوات.

البروكلي:

غني بفيتامين هـ وفيتامين ج والألياف، كما يساعد البروكلي على إزالة السموم من الجسم ويدعم المناعة ويحمي البشرة، يمكنك طهيه بالبخار أو تقليبه للحصول على طبق جانبي صحي.

الفول السوداني :

هو مصدر رائع لفيتامين هـ والبروتين، وهو متوفر بأسعار معقولة. كما أنه يوفر الطاقة ويدعم صحة الجلد خلال فصل الشتاء، يمكنك الاستمتاع به محمصًا أو على شكل زبدة الفول السوداني أو مقليًا.

قرع العسل:

هذه الخضار الشتوية غنية بفيتامين هـ وبيتا كاروتين والبوتاسيوم، تعمل على تعزيز مرونة الجلد، وتعزز المناعة، وتوفر الدفء خلال الأشهر الباردة.

