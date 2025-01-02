شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تهتم بصحة أسرتك فى العام الجديد.. نصائح لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

كيف يمكنك البدء مع أطفالك السنة الجديدة؟..هناك العديد من النصائح الهامة لتحسين صحتهم وعلاقاتهم العائلية، والنفسية، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

قدم التقرير بعض النصائح لبدء العام الجديد2025 بصحة وسعادة مع أطفالك، ومنها:

1. نظام غذائي صحي

قدم لهم وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضراوات.

شجعهم على ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية المفضلة لديهم.

3. النوم الجيد

ضبط جدول نوم منتظم لهم.

4. فحص صحي دوري

قم بفحص صحتهم بشكل دوري، عن طريق الذهاب للطبيب وإجراء بعض الفحوصات الطبية وأشهرها تحاليل الدم.

5. التواصل

استمع إليهم وتحدث معهم عن مشاعرهم.

6. التشجيع

شجعهم على تحقيق أهدافهم.

7. الاسترخاء

علّمهم تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق.

8. الأنشطة الإبداعية

شجعهم على ممارسة الأنشطة الإبداعية مثل الرسم أو الكتابة.

9.الوقت الجيد

قضاء وقت جيد معهم والتحدث والمتابعة معهم.

10.التعاون

شجعهم على التعاون والعمل الجماعي، من خلال أخذهم لدور أيتام أو مستنشفيات.

11. التحفيز

قدم لهم تحفيزًا إيجابيًا لجعلهم أكثر تقدما، وتطور.

12. تحديد الأهداف

ساعدهم على تحديد أهدافهم، و تخطيط خطوات تحقيق الأهداف.

13. التحدث عن المشاعر

شجعهم على التحدث عن مشاعرهم، والتعبير عنها للحفاظ عليهم من التعرض لمشاكل صحية.

14. التعامل مع الضغط

علّمهم تقنيات التعامل مع الضغط، والمشاعر السلبية، وطرق التخلص من هذه المشاعر.

