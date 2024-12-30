إيجابيات وسلبيات تعلم الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي

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أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من مجرد منصة للتواصل والاختلاط، فقد أصبحت تنمو حتى أصبحت منظمة تعليمية يعتمد عليها الطلاب والمعلمين، ولكن على الجانب الآخر قد يتعرض الطفل لمحتوى مضلل، فإذا كان لديك أيضًا أطفال يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تعليمية، نشارك إيجابيات وسلبيات تعلم الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

كيف أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أداة تعليمية للأطفال؟

تشير الأبحاث في علم النفس الإدراكي إلى أن المحتوى القصير المحفز بصريًا من المرجح أن يجذب انتباه الطفل ويحافظ عليه مقارنة بأساليب التعلم التقليدية، وهذا يتماشى مع نظرية تفترض أن الجمع بين المعلومات المرئية واللفظية يعزز الفهم والاحتفاظ بالذاكرة، كما أن الأطفال أكثر عرضة للتفاعل مع المحتوى عندما يتم تقديمه من قبل مؤثرين يمكن التواصل معهم، وهو ما يفسر سبب تفاعل الأطفال مع المعلمين أو منشئي المحتوى الذين يقدمون المعلومات بطريقة يمكن الوصول إليها.

وعلاوة على ذلك، تتجاوز وسائل التواصل الاجتماعي الحدود الجغرافية والثقافية، مما يوفر للأطفال التعرض لوجهات نظر وموارد عالمية قد لا يتمكنون من الوصول إليها بخلاف ذلك، على سبيل المثال، يمكن للطفل في المناطق الريفية في الهند أن يتعلم البرمجة أو الفيزياء من منشئ في وادي السيليكون، مما يجعل التعليم ديمقراطيًا بطرق غير مسبوقة.

هل التعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي آمن للأطفال؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، توفر منصات والقنوات التعليمية محتوى متاحًا وجذابًا ومناسبًا للعمر، مما يعزز الإبداع والمحو الأمية الرقمية، ومع ذلك، تظل المخاطر مثل التعرض لمواد غير مناسبة والتنمر الإلكتروني ومخاوف خصوصية البيانات بارزة.

وجد تقرير صادر عن Common Sense Media في عام 2022 أن ما يقرب من 39٪ من الأطفال دون سن 13 عامًا واجهوا محتوى ضارًا عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى ضمانات قوية".

التعلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي آمن للأطفال

لتخفيف هذه المخاطر، يتعين على الآباء والمعلمين الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية، وتشجيع استخدام المنصات الصديقة للأطفال وتعليم محو الأمية الرقمية لمساعدة الأطفال على تقييم المعلومات عبر الإنترنت بشكل نقدي، ومن خلال الجمع بين هذه الاستراتيجيات، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا آمنًا وفعالًا للتعلم للأطفال، وتعزيز نموهم في عالم رقمي سريع".

كيف يمكن للمعلومات المضللة أن تؤثر على تعلم الأطفال؟

تؤثر المعلومات المضللة بشكل كبير على تعلم الأطفال من خلال تشويه فهمهم للعالم، وإعاقة التفكير النقدي، وقد تؤدي إلى سلوكيات ضارة.

الأطفال وخاصة الأصغر سنًا، في مرحلة تكوينية حيث يعتمدون بشكل كبير على المصادر الخارجية لبناء قاعدة المعرفة الخاصة بهم، يمكن أن يؤدي التعرض لمعلومات غير دقيقة أو مضللة إلى حدوث ارتباك، وتعارض مع المعرفة المعتمدة، وغرس مفاهيم خاطئة قد تستمر حتى مرحلة البلوغ.

لماذا هناك حاجة لمراقبة جودة المحتوى الذي يتعرض له الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي؟

هناك حاجة ماسة لمراقبة جودة المحتوى الذي يستهلكه الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يؤثر بشكل مباشر على نموهم المعرفي والعاطفي والاجتماعي، فالأطفال سريعو التأثر وغالبًا ما يفتقرون إلى القدرة على تقييم دقة المعلومات أو ملاءمتها بشكل نقدي، ويمكن للمحتوى منخفض الجودة أو الضار - مثل المواد التي تروج للعنف أو السلوكيات غير الصحية أو المعايير غير الواقعية - أن يشكل سلبًا قيمهم وسلوكياتهم وصحتهم العقلية.

ووجدت الأبحاث المنشورة في طب الأطفال في عام 2022 أن التعرض المفرط للمحتوى غير اللائق يرتبط بزيادة القلق والعدوانية وانخفاض احترام الذات لدى الأطفال، كما يمكن للمحتوى رديء الجودة أن يصرف انتباه الأطفال عن المواد التعليمية ويحد من قدرتهم على التركيز على التعلم الهادف. وعلى العكس من ذلك، يمكن للمحتوى عالي الجودة أن يعزز التعلم ويعزز الإبداع ويدعم التنمية الاجتماعية والعاطفية الصحية.

كيف يمكن للوالدين تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعليم الأطفال

الآباء والأمهات قادرون على تنظيم وتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تعليم الأطفال من خلال تبني نهج متوازن يعطي الأولوية للتعليم والتواصل المفتوح على التنفيذ الصارم.

يساعد وضع حدود واضحة حول وقت الشاشة أمر بالغ الأهمية، حيث تُظهر الأبحاث أن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يعطل فترات الانتباه والنوم والرفاهية العاطفية، وتؤكد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال على إنشاء خطة إعلامية عائلية لوضع إرشادات حول متى وأين وكيف يمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان دعمها للتعلم والتنمية.