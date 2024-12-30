شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكه تحسن الهضم وتعزز مناعتك وتمنحك بشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

الفواكه ذات النواة، هي فواكه تحتوى على نواة بداخلها سواء كانت ذات حجم كبير أو متوسطة، وهذا النوع من الفاكهة مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، وهي ليست لذيذة فحسب، بل تساهم أيضًا في تعزيز الصحة العامة لما لها من فوائد صحية عديدة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 7 فواكه ذات نواة تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الخوخ

الخوخ غني بفيتامينات A و C، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد وتعزيز المناعة، كما أنه مصدر رائع للألياف، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، ويحتوى الخوخ على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، التي تحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة وتقلل الالتهابات.

البرقوق

البرقوق مليء بفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، والتي قد تساعد في الوقاية من أمراض القلب، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مرطبًا، كما أن محتواه من الألياف يساعد في دعم صحة الأمعاء، ويمكن أن يساعد البرقوق أيضًا في الهضم وتحسين صحة الجلد.

الكرز

الكرز غني بمحتواه من فيتامين C والبوتاسيوم، مما يساعد على تقوية جهاز المناعة وتنظيم ضغط الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والكيرسيتين، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات، حيث يرتبط تناول الكرز بانتظام أيضًا بتعزيز جودة النوم بسبب محتواه الطبيعي من الميلاتونين.

المانجو

المانجو مصدر غني بفيتامينات A وC، ومن ثم فهى تدعم صحة العين وتعزز المناعة، كما أنها توفر كمية جيدة من الألياف، مما يساعد على الهضم، وتحتوي المانجو أيضًا على مضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين والبوليفينول التي يمكن أن تحمي من السرطان والالتهابات، مما يجعلها خيارًا مليئًا بالعناصر الغذائية.

المشمش

المشمش غني بفيتامينات A وC، ومن ثم فهو مفيد لصحة العين وتعزيز المناعة، كما أنها يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، والألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتحتوي الكاروتينات الموجودة في المشمش على خصائص مضادة للأكسدة تساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية، والتي تعزز صحة القلب، وهو غني بفيتامينات E و K، واللذان يدعمان صحة الجلد ويمنحك عظامًا قوية، كما أنها يحتوي على كميات عالية من الألياف والبوتاسيوم، مما يساهم في تحسين العضم وضبط ضغط الدم.

الزيتون

على الرغم من استخدامه غالبًا للزيت، إلا أن الزيتون يعتبر من الفاكهة ذو نواة وليس خضار، فهو غنى بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تفيد صحة القلب، كما أن الزيتون مصدرًا جيدًا لفيتامين E، الذي يتمتع بخواص مضادة للأكسدة ويدعم صحة الجلد، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد في الهضم والحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم.