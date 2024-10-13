وزير الصناعة والثروة المعدنية يتوّج الفائزين في النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توّج معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، وصاحب السمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي للصندوق، الفرق الفائزة في النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة، الذي يقيمه الصندوق للعام الثالث على التوالي، بمشاركة 206 مشاركين يمثلون 50 فريقًا؛ لتقديم حلول مُبتكرَة للتحديات التي طرِحت من قبل المصنعين الوطنيين.

وبلغَت قيمة الجوائز الإجمالية للنسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة المُقدّمَة للفائزين والمشاركين أكثر من 1,400,000 ريال، حيث حصل الفائز بالمركز الأول من كل مسار على 100,000ريال، فيما حصل صاحب المركز الثاني على 70,000 ريال، وحصل صاحب المركز الثالث على 50,000 ريال، فيما وُزّعت بقية الجوائز على المشاركين في الهاكاثون.

وتضمّنت النسخة الثالثة من الهاكاثون 3 مسارات، هي: التصميم، والإنتاج، والاستدامة، حيث حقق فريق “Gaslo” المركز الأول في مسار التصميم، وحصل فريق “Spark Craft” على المركز الثاني، فيما حاز فريق “أصيل” على المركز الثالث، وفي مسار الإنتاج، حقق فريق “Chemtec” المركز الأول، بينما نال فريق “GAMI” المركز الثاني، وحصل فريق “TeamTreck” على المركز الثالث، أما في مسار الاستدامة، فقد تُوِّج فريق “Innova8” بالمركز الأول، بينما حقّق فريق “Fantastic 5” المركز الثاني، وحاز فريق “5R’SET” على المركز الثالث.

وقدم الصندوق الصناعي إضافةً إلى الجوائز والحوافز المالية فرصًا تطويرية لكافة المشاركين، وذلك من خلال برنامج “قادة الابتكار الصناعي” المقدم من الصندوق، إلى جانب العديد من الفرص الأخرى المتاحة في منطقة “فرص نحو المستقبل” داخل معرض الهاكاثون؛ لتعزيز وتطوير قدرات المشاركين ودعم مسيرتهم الابتكارية.

وبيّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال الحفل الختامي أن الهاكاثون حقق نجاحًا باهرًا في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى إسهام الهاكاثون في ربط المبتكرين من الشباب السعودي بالشركات والمصانع الرائدة في المملكة، مما أتاح تبادل الخبرات والمعرفة، وحوّل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مقدمًا التهنئة لجميع المشاركين والفائزين، مؤكدًا تطلعه لرؤية المزيد من إبداعاتهم وابتكاراتهم، مشيدًا بما قدموه من شغف بالابتكار وطموح نحو صناعة النجاح.

يذكر أن النسخة الثالثة من هاكاثون الصناعة جاءت بالشراكة مع بنك الرياض، وشركة آلات، وغازكو، وسبكيم، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وبرعاية من شركتي معادن والعربية.

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