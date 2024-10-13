شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أن تكون "بريكس" تحالفًا عسكريًا؟.. روسيا توضح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن مجموعة "بريكس" لم ولن تكون تحالفًا عسكريًا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "لم تكن "بريكس" قط تحالفا عسكريا، وهي ليست كذلك ولا تنوي أن تصبح تحالفا عسكريا". تجمع بريكس وأضافت: علاوة على ذلك، فإن "بريكس" ليست حتى منظمة دولية أو هيكل تكاملي، بل هي رابطة بين الدول تضم مشاركين متساوين".

وأوضحت الخارجية أن "بريكس" تنطوي على شراكة استراتيجية متعددة التخصصات، وتقوم على 3 ركائز رئيسية، السياسة والأمن، والاقتصاد والمالية، والثقافة والعلاقات الإنسانية.

وبينت أن "العلاقات بين شركاء "بريكس" مبنية على أساس المساواة والاحترام المتبادل ومبادئ الانفتاح والبراجماتية والتضامن والأهم من ذلك أنها ليست موجهة ضد أحد". أهداف مجموعة "بريكس" وأشار إلى أن هذه الأطروحة تؤكد بسهولة من خلال الوثائق التأسيسية لمجموعة "بريكس"، بما في ذلك في كل إعلان مشترك لقادة الدول المشاركة.

ولفتت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لمجموعة "بريكس"، هو إنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل ومتعدد الأطراف.

ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 - 24 أكتوبر، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير 2024.