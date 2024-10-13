علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: جوجل توقف تحديث Wear OS لساعاتها Pixel القديمة بعد ثبوت عيوب

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القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

الأحد، 13 أكتوبر 2024 02:00 ص

تعمل جوجل على إصلاح تحديث Wear OS 5 المعيب الخاص بساعة جوجل بيكسل، وتقول الشركة إنها أوقفت طرح تحديث OTA في 26 سبتمبر بعد أن أبلغ أشخاص  عن توقف أجهزة Pixel Watch 1 و 2 الخاصة بهم على شاشة فارغة بسبب التحديث.

وتخطط شركة جوجل لاستئناف إطلاق Wear OS 5 لساعات Pixel القديمة "في وقت لاحق من هذا العام"، كما ورد سابقًا في Droid Life .

وإذا تسبب التحديث في تعطل ساعتك، فهناك طرق لجعلها تعمل مرة أخرى، و يحتوي موقع دعم  جوجل على مجموعة من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها العامة للخروج من الساعة المتجمدة، بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية إعادة ضبط المصنع من Fastboot إذا لم تتمكن من الوصول إلى الإعدادات المعتادة.

وإذا كانت ساعة Pixel Watch الخاصة بك سليمة وتعمل بشكل جيد، فقد طرحت  جوجل أيضًا ميزة جديدة أنيقة تظهر إشعارًا على هاتفك بمجرد شحن ساعتك بالكامل ولا تحتاج إلى Wear OS 5 لذلك.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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