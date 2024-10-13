شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف تحديث Wear OS لساعاتها Pixel القديمة بعد ثبوت عيوب والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل على إصلاح تحديث Wear OS 5 المعيب الخاص بساعة جوجل بيكسل، وتقول الشركة إنها أوقفت طرح تحديث OTA في 26 سبتمبر بعد أن أبلغ أشخاص عن توقف أجهزة Pixel Watch 1 و 2 الخاصة بهم على شاشة فارغة بسبب التحديث.

وتخطط شركة جوجل لاستئناف إطلاق Wear OS 5 لساعات Pixel القديمة "في وقت لاحق من هذا العام"، كما ورد سابقًا في Droid Life .

وإذا تسبب التحديث في تعطل ساعتك، فهناك طرق لجعلها تعمل مرة أخرى، و يحتوي موقع دعم جوجل على مجموعة من خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها العامة للخروج من الساعة المتجمدة، بالإضافة إلى تعليمات حول كيفية إعادة ضبط المصنع من Fastboot إذا لم تتمكن من الوصول إلى الإعدادات المعتادة.

وإذا كانت ساعة Pixel Watch الخاصة بك سليمة وتعمل بشكل جيد، فقد طرحت جوجل أيضًا ميزة جديدة أنيقة تظهر إشعارًا على هاتفك بمجرد شحن ساعتك بالكامل ولا تحتاج إلى Wear OS 5 لذلك.