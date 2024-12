الامارات | قرار جديد من الاتحاد الدولي للشطرنج في قضية "سروال الجينز"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج عن "مرونة" أكبر في الملابس المسموح بها خلال بطولة العالم، وهو تخفيف يسمح بعودة البطل النروجي ماغنوس كارلسن المعاقب لارتدائه سروال جينز، إلى المنافسة.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي الروسي أركادي دفوركوفيتش في بيان: "لقد قررت اختبار نهج يهدف إلى منح مسؤولي الاتحاد الدولي المزيد من المرونة في أحكامهم المتعلقة بملاءمة الملابس".

وأضاف "عمليا، من الضروري دائمًا احترام قواعد اللباس الرسمية، ولكن الانحرافات البسيطة الأنيقة (والتي يمكن، على وجه الخصوص، أن تشمل الجينز المطابق للسترة) مسموح بها".

تسببت ملابس كبار الأساتذة المشاركين في بطولة العالم في الوتيرة السريعة والهجوم الخاطف (بليتز) في نيويورك في إسالة الكثير من المداد منذ أن أعلن ماغنوس كارلسن، أسطورة الشطرنج وأفضل لاعب في التصنيف العالمي، عن انسحابه من المسابقة السريعة الجمعة بعد معاقبته لارتدائه سروال الجينز. تم تغريمه 200 دولار (حوالي 191 يورو) ثم تم منعه من المشاركة في جولة (عندما يلعب جميع المشاركين في جولة واحدة).

وأكد النروجي، المستاء جدا، أنه لن يعود السبت، لخوض منافسات اليوم الثالث والأخير من بطولة العالم السريعة، ولا لمسابقة الهجوم الخاطف، الثلاثاء والأربعاء والتي يحمل لقبها.

وقال كارلسن الأحد لمنصة الشطرنج "تايك تايك تايك" (Take Take Take) التي شارك في إنشائها: "قال والدي ربما يتعين علينا الانتظار حتى اليوم التالي والتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي"، مضيفا "لا نريد أن يتقدم الناس للمشاركة في البطولات دون بذل أدنى جهد" في الملابس.

وأوضح أنه "يقبل" الغرامة لكنه يدعي أنه ارتكب "خطأ" في ارتداء الجينز لأنه كان عائداً من وجبة طعام ونسي تغيير ملابسه.

وعارض كارلسن الاتحاد الدولي في عدد معين من النقاط: رفض المشاركة في بطولة العالم للمباريات الطويلة، اللقب الأكثر شهرة، لتذمره من نظامها، واستثمر في نوع مختلف من الشطرنج، الشطرنج 960، بهدف خلق بطولة موازية.

وخلال النسخة السابقة، في نهاية عام 2023، فرض الاتحاد الدولي غرامة قدرها 100 يورو على اللاعبة الهولندية آنا-مايا كازاريان، لأن حذاءها لم يعتبر مطابقا للوائح. أُجبرت على تغيير "حذائها الرياضي" وارتداء حذاء بكعب عالي.

ولا يزال ارتداء الأحذية الرياضية غير مسموح به هذا العام.